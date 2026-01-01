Nabiera tempa budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy Powrót Drukuj Nowoczesna, funkcjonalna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, tak będzie wyglądała nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Dzisiaj, 29 maja, na placu budowy odbył się częściowy odbiór robót budowlanych, podczas którego potwierdzono ich prawidłową realizację. Warta ponad 42 miliony złotych inwestycja, która sfinansowana zostanie ze środków budżetu Państwa, ma zostać ukończona w 2028 roku i znacząco poprawi ona warunki obsługi mieszkańców oraz pracy funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy konsekwentnie zmierza ku realizacji zgodnie z przyjętym wcześniej planem. Dzisiaj, 29 maja, na terenie inwestycji odbył się częściowy odbiór wykonanych robót budowlanych. W czynnościach uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy nadkom . Daniel Panek, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp . Robert Szady, a także przedstawiciele Sekcji ds. Inwestycji: inspektorzy Joanna Stachów, Dorota Kowalska, Krzysztof Woźniak z dolnośląskiej Policji oraz Paweł Wapiński z Zespołu Wspomagającego trzebnickiej komendy. Wspólnie z kierownikiem budowy Tomaszem Kraśnickim dokonano oceny postępu prac oraz zgodności realizowanych robót z obowiązującymi przepisami i założeniami inwestycyjnymi.



Nowa komenda to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców powiatu trzebnickiego oraz oczekiwania związane z dostępnością i jakością usług świadczonych przez Policję. Powstający obiekt będzie nowoczesnym centrum bezpieczeństwa, zaprojektowanym z myślą zarówno o mieszkańcach, jak i funkcjonariuszach pełniących służbę na rzecz lokalnej społeczności.



Przypomnijmy, że 18 marca 2026 roku podpisano umowę na realizację tej długo wyczekiwanej budowy nowego policyjnego obiektu, którego koncepcja funkcjonalno-użytkowa została opracowana przez ekspertów Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.



Nowa siedziba trzebnickiej jednostki Policji będzie spełniała najwyższe standardy w zakresie komfortu pracy, bezpieczeństwa i energooszczędności. Znajdą się w niej przestronne pomieszczenia biurowe, nowoczesne zaplecze techniczne oraz rozwiązania usprawniające codzienną służbę policjantów i pracowników cywilnych. Inwestycja obejmuje również budowę miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników oraz stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego, który ułatwi dostęp do komendy petentom.



Szczególną uwagę poświęcono dostępności obiektu. Nowa komenda będzie pozbawiona bowiem wszelkich barier architektonicznych i dzięki temu osoby starsze lub osoby ze szczególnymi potrzebami, będą mogły swobodnie korzystać z usług świadczonych przez Policję.



Powstanie nowoczesnej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, to inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i jakość obsługi mieszkańców. To także wyraźny sygnał, że rozwój infrastruktury policyjnej, który idzie w parze z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Mieszkańcy powiatu trzebnickiego będą mogli korzystać z nowoczesnego, przyjaznego i dostępnego miejsca, które stanie się ważnym punktem na mapie regionu oraz symbolem troski o bezpieczeństwo.



Inwestycja ta ma zostać kompleksowo zrealizowana do 2028 roku, a jej wartość oszacowano na kwotę ponad 42 milionów złotych. Środki te pochodzą z budżetu Państwa, z programu modernizacji służb mundurowych na lata 2026 -2029, gdzie założono, że Policja będąc największą ze służb, otrzyma aż 7,3 miliarda złotych.



podkom . Daria Szydłowska

KPP w Trzebnicy

